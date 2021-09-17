Митрополит Красноярский и Ачинский посетил избирательный участок. Фото пресс-службы Красноярской епархии

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон посетил свой избирательный участок, который находится в красноярской средней общеобразовательной школе № 30 на улице Лесной. Сначала исполнил свой гражданский долг, заполнив бюллетени и опустив их в урну. А затем благословил работников избирательного участка.

На вопрос, почему правящий архиерей принял участие в голосовании, владыка ответил:

- Для чего нужно голосовать? Как граждане страны мы для самих себя свидетельствуем свои права и принимаем обязательства за свою Родину, за движение вперёд, за лучшую жизнь для народа, за возможность человека развиваться.

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