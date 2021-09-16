В Красноярске двоих рабочих засыпало землей во время копания траншеи, есть погибший

Фото: МЧС

Двоих рабочих из Красноярска засыпало землей во время проведения земляных работ. Мужчины копали траншею для водопровода глубиной около 4 метров, когда случилось ЧП. Как сообщили в МЧС, после извлечения рабочих из-под завала, один из них погиб.

Трагедия произошла 16 сентября в районе 6 километра улицы Северное шоссе, строение 1. В 19:12 в систему «112» поступило сообщение о том, что в траншее на обрушилась земля, под завалом находятся два человека. На место выехали службы экстренного реагирования – всего 21 человек и 5 единиц техники.

В 19:40 обоих мужчин извлекли из-под земли, к несчастью, один из них скончался в машине скорой помощи.