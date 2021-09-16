В Красноярске ищут донора крови для кошки, попавшей в капкан

Дженнифер. Фото: соцсети

В Красноярске для кошки Дженнифер, попавшей в капкан, срочно ищут донора крови. Информация о помощи распространяется хозяевами питомца в instagram.

Дженнифер живет в частном доме. Обычно утром она уходит гулять, а к вечеру возвращается домой. Но несколько дней назад Дженни не вернулась.

Хозяин кошки Андрей сразу же начал поиски, обошел соседние улицы и участки, но ничего… Он звал ее. Дженни хорошо знает свое имя, и обычно сразу же прибегала, но не в этот раз.

Кошки не было несколько дней. А вчера, когда Андрей пришел с работы домой, увидел, что кошка вернулась. Она вся была в грязи и крови, а ее передняя левая лапка буквально болталась.

Хозяин предполагает, что Дженнифер угодила в капкан, установленный где-то на соседских участках. Такие ловушки ставят на огородах или рядом с частными домами, чтобы бороться с грызунами.

Вероятно, кошка больше суток провела в капкане в грязи под дождем, пока ее, видимо не освободили и не отпустили. На трех лапках она дошла до дома...

Андрей сразу же отвез Дженни в клинику. Ветеринары сделали снимок переломанной лапки, сказали, что одна из основных костей раздроблена, восстановить ее уже невозможно, да и тем более прошло так много времени. Есть огромная вероятность, что лапку придется ампутировать, и помимо прочего, у кошки возможно заражение крови.

Сейчас Дженни находится в ветеринарной клинике под надзором врачей. Ей срочно нужна кровь.

Если ваш питомец готов помочь Дженнифер, обращайтесь в клинику Акелла по телефону: +7 (391) 217-97-79