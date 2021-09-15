Олег Дерипаска поздравил красноярских студентов, которые получили именные стипендии от 2,5 до 25 тысяч в месяц

Наградой лучшим студентам стали подарки, именная стипендия и перспективы роста. Фото: En+ group

Победителей стипендиальной программы поздравил общественный деятель Олег Дерипаска, который пожелал студентам успехов в учебе и научной деятельности и лично подписал сертификаты.

Всего стипендии получили 66 студентов из 16 городов России. В конкурсе участвовали около 300 человек, конкурс — четыре человека на место. Учитывались успеваемость, наличие публикаций и научных достижений, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д. Размер стипендии от En+ Group разный и зависит от ступени образования и от курса. В частности, максимум, 25 тысяч в месяц, получают студенты выпускных курсов вузов.

Церемония награждения победителей из Красноярска прошла на Красноярской ГЭС. В нашем регионе их 11, и большинство - студенты СФУ. Также есть победители в Дивногорском гидроэнергетическом техникуме имени А.Е. Бочкина, Красноярском колледже радиоэлектроники и информационных технологий, Красноярском индустриально-металлургическом техникуме.

Награждала ребят Ольга Бережецкая, заместитель директора по персоналу по региональной политике En+ Group: — Участие в стипендиальной программе En+ Group — возможность не только получить дополнительное финансирование на учебу и научные исследования, но и сразу попасть в мир большой промышленности и энергетики. Мы ждем стипендиатов на производственную практику, а в будущем и на работу на наших предприятиях.

Поздравил победителей и заместитель директора по связям с государственными органами и специальным проектам РУСАЛ Александр Дроздов:

- Стипендиальная программа направлена на то, чтобы наши студенты здесь не только учились, но и остались работать, и крупные работодатели готовы их принять.

Самое важное, что победители стипендиальной программы с этим согласны.

— Спасибо большое за прекрасный конкурс, за возможность проявить себя, за будущие перспективы, которые нам предлагают, - говорит студент СФУ Владислав, - Мне было крайне интересно поучаствовать в экскурсии по ГЭС, а также получить большое количество ответов на интересовавшие меня вопросы – это тоже очень важно. И нам вручили подарки лично от Олега Дерипаски, в том числе подписанную им именную открытку! Это было неожиданно и очень приятно.

Начатая в этом году стипендиальная программа станет ежегодной. Участвовать в ней могут студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, которые имеют государственную аккредитацию определенных специальностей (химия, теплоэнергетика, металлургия, теплохимия, энергетика и др.) Программу со следующего года планируют расширять. Добавляться будут и новые специальности (медицина, педагогика и др.) и новые вузы и колледжи.