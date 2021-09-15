В Красноярске кондуктор оскорбил беременную пассажирку с ребенком из-за неработающего терминала оплаты Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел еще 12 сентября в маршрутном автобусе №23 в Красноярске. Женщина рассказала в инстаграм-аккаунте «krsk.news», что кондуктор автобуса оскорбил ее из-за неработающего терминала оплаты проезда.

Красноярка пояснила, что села в автобус со своим 8-летним сыном. К ней подошел кондуктор, женщина передала банковскую карту, но мужчина заявил, что она терминал оплаты сломан, и отказал принимать деньги.

- Наличных с собой у меня не было. А телефон оплатить было невозможно. Кондуктор в грубой форме потребовал выйти из автобуса, - пишет женщина.

Пассажирка возразила кондуктору. Но через некоторое время он подошел и «тихо оскорбил на ухо». В ответ женщина дала кондуктору пощечину. Тот в ответ начал кидаться, снимать ее на телефон и угрожать полицией.

- С этой жалобой я обратилась в департамент транспорта еще в понедельник. Но никто никак не отреагировал, - добавила красноярка.

Женщина подытожила, что сцена разворачивалась на глазах ее сына, а сама она находится на шестом месяце беременности:

- Мало того, что я нахожусь на шестом месяце беременности и мне самой стало плохо после такой "приятной коммуникации", так после этого мне пришлось ещё и 8-летнего сына успокаивать.