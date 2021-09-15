Сквер на Ульяновском в Красноярске назвали «Зеленый берег» Фото: Мария ЛЕНЦ

Сквер на проспекте Ульяновский в Советском районе Красноярска назвали «Зеленый берег». Об этом 15 сентября рассказал глава города Сергей Еремин.

Всего от красноярцев поступило более 150 вариантов названия общественного пространство. Для финального голосования было выбрано четыре из них: «На высоте», «Изумрудный», «Сквер влюбленных» и «Зеленый берег». В итоге жители города выбрали последний.

15 сентября в сквере сразу же высадили около 500 деревьев. Полноценное благоустройство «Зеленого берега» начнется в 2022 году:

- В будущем году набережная вдоль проспекта Ульяновский станет одним из топовых объектов благоустройства, - написал мэр Красноярска Сергей Еремин в своем аккаунте в инстаграме.

Кроме того, в планах построить мост соединяющий новый сквер и остров Татышев.