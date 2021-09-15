В Красноярске корпус дома-интерната для пожилых построят с опережением графика. Фото: министерство социальной политики Красноярского края

Строительство жилого корпуса дома-интерната для пожилых и инвалидов «Ботанический» закончится на год раньше. Возведение идет с опережением графика. Сдача объекта ожидается на 2022 год.

- Строители работали с опережением графика. Так почти за девять месяцев они выполнили план на год. Сейчас подготовлен грунт, вбиты сваи, залит фундамент и возведены стены первого этажа, - сообщают в пресс-службе правительства Красноярского края.

Министр социальной политики края Ирина Пастухова сообщает, что сокращение сроков строительства утверждено в министерстве труда. Поэтому 127,7 млн рублей, которые должны были быть выделены на строительство в 2023 году, получены уже сейчас.

Планируется, что до конца 2021 года здание будет достроено под крышу. В 2022 году корпус будет введен в эксплуатацию, тогда как изначальный срок – 2023 год.