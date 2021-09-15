354 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 354 человек. За все время в регионе зафиксировано 110 745 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 372 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 97 479 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 20 человека. Общей сложности от болезни скончались 5 503 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 29 659 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 513 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 110. Проведено тестов на коронавирус всего 3 598 228 из них за последние сутки 7 928, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.