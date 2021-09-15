В Красноярске будут судить 24-летнего мужчину, укравшего три гаража Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел в апреле 2021 года в Центральном районе Красноярска. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него украли гараж, стоимостью 15 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по краю.

Оказалось, что кражу совершил 24-летний молодой человек, ранее судимый. Молодой человек вывез гараж на грузовике и сдал на металлолом.

Кроме того, выяснилось, что он украл еще два гаража за 462 тысячи рублей. В отношении красноярца завели уголовное дело по статье «кража». Ему грозит до 5 лет колонии, сообщают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.