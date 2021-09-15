По-новому: вкусно, полезно и недорого

Партия «Новые Люди» провела в Красноярске эксперимент: профессионалы общепита приготовили школьные обеды по условиям Роспотребнадзора и не вышли за пределы сметы.

— Цель эксперимента была в том, чтобы доказать, что даже при существующей цене школьного обеда, его можно сделать качественным и вкусным, — говорит Иван КОРОСТЕЛЕВ, кандидат в депутаты Госдумы от «Новых Людей».

Суммы в 98 рублей 32 копейки, заложенной в бюджет, хватило на салат, суп, горячее и компот — вопреки уверениям частников, которым чиновники передали на откуп питание школьников. К тому же обед пришёлся по вкусу детям — хотя сегодня в школьных столовых другая картина.

— Обеды остаются на столах, дети перебиваются снэками, чипсами, бутербродами, — рассказывает активистка Ольга РЫЧКОВА, кандидат в парламент региона от «Новых людей». — В итоге дети не получают необходимые витамины и микроэлементы.

Иван Коростелев предлагает возродить «Школьный комбинат питания». С обязательной ревизией процессов управления и производства. Ольга Рычкова согласна с идеей возрождения профильного предприятия. И считает возможным наладить контроль за меню и качеством блюд. С этой задачей вполне справятся родительские комитеты. Кроме этого кухни комбината можно оснастить системами видеонаблюдения — это повысит надежность контроля.

Новые люди убеждены: эти меры сведут на нет хищения в школьном питании, повысят качество, от которого зависят успеваемость и здоровье наших маленьких новых людей.