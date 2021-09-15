В Красноярском крае на медиков завели уголовное дело за подделку прививочного сертификата Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске полиция завела уголовное дело на двух медицинских работников. 26-летнюю медсестру и 30-летнего фельдшера подозревают в мелком взяточничестве. Выявили этот факт сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, подозреваемые решили получить прибыль для себя с процесса вакцинации. За то, чтобы внести в базу ЕГИС данные для выдачи заветного сертификата от тех, кто на самом деле не желал делать себе прививку, подозреваемые получили 3 тысячи рублей. Из них медсестра – 1 тысячу, ее коллега – 2 тысячи.

Уголовное дело завел отдел дознания ачинской полиции. Обе подозреваемые ранее не имели проблем с законом. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде с условием надлежащего поведения. Меру наказания определит суд с учетом их раскаяния.