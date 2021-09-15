В Красноярском крае закроют около 20 неэффективных котельных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае реализуется большая программа по приведению коммунального хозяйства в соответствие современным экологическим требованиям. Речь идет о котельных, работа которых вызывает нарекания и у населения, и у контролирующих органов, и, собственно у экологов. Так, в текущем году закроют почти 20 неэффективных котельных, переподключив потребителей на другие источники тепла.

Также идет модернизация и замещение неэффективных котельных на современные блочно-модульные. В прошлом году таких было 14 в 11 населенных пунктах края. В том году будет соответственно 28 в 14 городах и поселках. Работы уже завершаются.

По словам министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгения Афанасьева, эффект от этого не только экологический, но и экономический. Значительно снижаются расходы бюджетных средств. В цифрах экономия за прошлый год составила 30 миллионов бюджетных рублей.