ВТБ открыл офис нового формата в Канске

ВТБ расширяет сеть офисов нового формата в регионах. Первое отделение нового формата в Красноярском крае банк открыл в Канске. Благодаря «умным технологиям» эффективность работы повысится на 40% по сравнению со стандартными отделениями.

Открытие нового офиса в центральной части города, вблизи от основных объектов инфраструктуры, позволит горожанам и гостям города получить финансовое обслуживание по самым современным стандартам. Инновационный формат сократит время ожидания клиента на треть.

В зоне розничного обслуживания не будет стоек и отдельной рабочей зоны для банковских работников. По записи клиента в системе на входе посетитель будет приглашен в одну из комфортных локаций отделения, где его встретит менеджер с ноутбуком. В отделении сократится использование бумаги – более 50% всех документов будет оформляться в электронном виде.

Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов: до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может осуществлять через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы, два из которых - круглосуточные.

В текущем году ВТБ планирует открытие еще одного отделения такого формата в г. Абакан Республики Хакасия. В 2021 году все новые подразделения банка запускаются в новом технологическом формате обслуживания. В перспективе ближайших двух лет их будет более трехсот.

Новый офис ВТБ в Канске расположен по адресу ул. Парижской Коммуны, 64 и работает для посетителей в будние дни с 10 до 19 часов без перерыва.