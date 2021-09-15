В Красноярске по вине водителей автобусов с начала года произошло 45 ДТП. Фото: ГИБДД Красноярск

Инспекторы ГИБДД проверили работу пассажирских автобусов в Красноярске. В ведомстве сообщают, что с начала года произошло 79 ДТП с участием автобусов, из них 45 аварий произошли по вине водителей маршрутного транспорта.

Госавтоинспекторы с самого утра проверяли техническое состояние автобусов и необходимые документы на конечных остановках. Дорожные полицейские проверяли маршрутчиков методом «скрытого наблюдения».

В итоге дорожные полицейские проверили более 100 автобусов. Выявлено – 41 нарушение ПДД, установлено – 1 нарушение режима сна и отдыха, а также 1 автобус с неисправным рулем.

- Проверка проходила в рамках «Единого дня безопасности» на основании анализа аварийности. Самыми распространенными нарушениями среди водителей оказались: пренебрежение ремнями безопасности и поворотниками, нарушение технического состояния транспорта и использование мобильного телефона во время движения, - рассказали в ведомстве.