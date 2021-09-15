На подготовку к отопительному сезону в Красноярском крае потрачено более 14 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Если говорить о затратах на подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов в Красноярском крае, за счет всех источников (бюджетные средства плюс средства предприятий энергетики и ЖКХ) было запланировано более 14 миллиардов рублей. Краевой бюджет вложил 400 миллионов рублей на реализацию 134 неотложных мероприятий, чтобы повысить надежность отопительного оборудования в 55 муниципальных образованиях края.

- Было подготовлено 61,1 миллион квадратных метров жилищного фонда – это 15 947 многоквартирных домов, 1317 котельных, 4214 км тепловых сетей, 7308 км водопроводных сетей, 3111 км сетей водоотведения по всему краю, - рассказал Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края в пресс-центре «Комсомольской правде»-Красноярск.

Немного конкретики - самые крупные затраты: на ремонт водопроводных сетей в Назарово затратили 14,2 миллиона рублей; капремонт тепло и водосетей в Железногорске – 16,45 миллионов, отремонтированы электрические сети, приобретены дизельные электростанции и автоцистерны для обеспечения питьевой водой населения в Кежемском райне – на 19,8 миллионов рублей и так далее.

В процессе подготовки к отопительному сезону закрыли неэффективные котельные, дающие большую нагрузку на экологию, в 14 муниципальных образованиях.