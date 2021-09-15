Отопительный сезон стартовал на половине территории Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край – самый протяженный регион России, на его территории находится несколько климатических зон. Поэтому и отопительный сезон начинается по-разному. В первую очередь – с 1 сентября – традиционно запускаются котельные на Крайнем Севере: на Таймыре, в Эвенкии, в Туруханском районе. Сегодня на календаре 15 сентября, уже подано тепло в жилые дома и другие объекты в восьми муниципальных районах и трех городах – Норильске, Дудинке, Игарке. Добавим, что по заявлению муниципальных властей тепло уже подано в социальные учреждения Канска, Дивногорска и Пировского района.

Об этом в пресс-центре «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Что же касается краевого центра, здесь отопительный сезон будет запущен уже в субботу 18 сентября. Горячая вода начнет поступать в квартиры горожан. Заполнение теплосетей может занять от нескольких часов до двух-трех дней, поэтому не стоит паниковать, если в назначенный день тепло не появится. И в целом все вопросы необходимо будет адресовать в свою управляющую компанию.