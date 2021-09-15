В Ачинске папка с документами УФМС попали в редакцию СМИ Фото: Мария ЛЕНЦ

15 сентября 2021 года в Ачинске папка с документами, принадлежащими УФМС, попали в редакцию информационного агентства Запад24. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, ведомство сразу начало служебную проверку.

В информационном агентстве сообщают, что в папке находились персональные данные взрослых и детей, том числе их изображения, копии свидетельств о рождении и другое.

- Руководством отдела полиции приняты незамедлительные меры реагирования на сообщение в СМИ. Начальником Межмуниципального отдела МВД России «Ачинский» полковником полиции Дмитрием Брянским по данному факту назначено проведение служебной проверки, - сообщают в полиции.

Сейчас выясняется, как документы попали к журналистам. В УФМС ачинского отдела полиции назначена ревизия архивов, чтобы подобные инциденты не случались впредь.

- Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Ачинский» капитан полиции Оксана Тимонова сегодня лично посетила редакцию информационного агентства и поблагодарила руководителя СМИ за обнаружение и передачу документа в ведомство, - добавили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.