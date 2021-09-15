В Красноярском крае на маршруты выйдут 30 новых пассажирских автобусов. Фото: КОФМАН Вадим

14 сентября в Канске губернатор Красноярского края Александр Усс вручил представителям краевого АТП сертификаты на 30 автобусов. Новый транспорт будет ездить по социально значимым маршрутам в Канском, Иланском, Тасеевском и Нижнеингашском районах. Там, где пассажиропоток невелик, но перевозки для людей очень важны.

- Большую партию автобусов получили автопредприятия на востоке края. Автобусное межмуниципальное сообщение, – это то, без чего наш огромный регион, сопоставимый по площади с Западной Европой, жить просто не может. Потому в ближайшие годы мы планируем на треть обновить автопарк регионального АТП, - сказал губернатор на вручении.

В пресс-службе правительства отмечают, что обновление автопарка АТП планируется обновить на 30% уже к 2025 году. Будут заменены на современные 112 старых автобусов.