Предполагаемого убийцу своей матери из Красноярского края задержали в Челябинске Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя города Иланского, подозреваемого в смерти своей матери, сыщики уголовного розыска разыскали за две тысячи километров – в Челябинской области. Уголовное дело на 42-летнего гражданина заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Предварительную информацию по нему «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мужчина жил вместе со своей 57-летней матерью. Два месяца назад, 15 июля этого года, между ними произошла ссора. Сын накинулся на женщину и стал избивать ее кулаками, ногами. До тех пор, пока она не потеряла сознание. Когда пострадавшую привезли в больницу, она была еще жива, но спасти ее врачам не удалось.

Чтобы избежать уголовной ответственности, подозреваемый попросил у приятеля подыскать ему работу где-нибудь подальше от дома. И без официального трудоустройства. А затем на машине (чтобы не засветиться при покупке билета) уехал на Урал и затаился на фермерском хозяйстве, там он устроился разнорабочим.

Однако уйти от наказания ему не удастся. В настоящее время подозреваемый по этапу доставлен в Красноярский край, находится в СИЗО и ждет суда.