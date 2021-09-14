В Красноярске на Норильской загорелся мусор на стройке. Стоп-кадр видео

Второй крупный пожар в Красноярске за вторник 14 сентября – и вновь в Октябрьском районе. В 9 часов утра, напомним, поступило сообщение о возгорании автомастерской на улице Дорожников. На этот раз, примерно в 16:30, стало известно, что полыхает стройка на Норильской. Как рассказали в МЧС, на место выехали 4 единицы спецтехники и 13 человек личного состава. Выяснилось, что загорелся строительный мусор на первом этаже возводимой многоэтажки. Площадь пожара составила 50 квадратных метров

Угрозы распространения нет, пострадавших тоже нет.

В комментариях к видео, которое появилось в соцсетях, подписчики сообщают, что дом уже дважды горел, видимо, по вине строителей. Причины нынешнего пожара уточняются. Но, судя по густому черному дыму, это мог быть синтетический утеплитель. Такого же мнения и автор видео.