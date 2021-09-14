В Красноярском крае от коронавируса скончался 21 человек Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 12.00 часов 14 сентября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 110 391 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 356 случаев заболевания.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 30 256 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 428. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 074. Проведено тестов на коронавирус всего 3 590 30 из них за последние сутки 1 958.

Информация от министерства здравоохранения края по количеству пациентов: всего вылечено с начала пандемии 97 125 человек, в том числе за минувшие сутки 385. Погибли от коронавируса 5 483 человек, в том числе за минувшие сутки 21. В крае полным ходом продолжается вакцинация. На этот момент привито первым компонентом – 848 307 жителей края, завершили вакцинацию – 781 093 человек.