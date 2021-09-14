В Красноярске задержали наркозакладчика с крупной партией «синтетики» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали молодого человека, причастного к наркобизнесу. Причем взяли подозреваемого как раз в тот момент, когда он собирался сбыть свой товар – молодой человек делал закладки. Когда обыскали его самого, его квартиру и автомобиль, обнаружили в общей сложности 105 граммов наркотических средств синтетического происхождения.

28-летний житель понимал, что отрицать – себе дороже, поэтому во всем признался. Отработал он закладчиков всего два месяца. Схема такова: забирал в тайниках крупные партии «синтетики», дома расфасовывал их на дозы по полграмма и затем разносил их по новым тайникам. Все закладки фиксировал, снимал на телефон и отправлял координаты покупателям. В мобильном телефоне полицейские нашли много интересного для себя, что помогло им в расследовании уголовного дела.

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.