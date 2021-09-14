В Красноярском крае заключенные сели на комбайны. Фото: ГУФСИН

В Красноярском крае осужденные и сотрудники исправительных учреждений выехали на поля – началась уборка зерновых на полях пенитенциарных учреждений. Вместе с зерновыми убирают урожай овощных культур. По информации ГУФСИН России по краю уже заготовлено 4060 тонн картофеля, 28 тонн свеклы. Намолочено 685 тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 400 тонны пшеницы, 100 тонн ячменя, 160 тонн овса, 25 тонн озимой ржи. Также продолжается заготовка кормов на зиму. Для этого есть вся необходимая техника. А всего на полевых работах задействовано более 300 осужденных.

Собранный урожай будет использован для нужд исправительных учреждений. Как известно, в этой системе есть собственные производства.

- Развитие сельского хозяйства в учреждениях ГУФСИН является одним из приоритетных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Это позволяет реализовать план сельскохозяйственного производства, направленный на обеспечение колоний и следственных изоляторов экологически чистыми продуктами питания. На сегодняшний день в учреждениях ГУФСИН функционируют 23 подсобных хозяйства, которые занимаются растениеводством и животноводством.