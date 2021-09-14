В Красноярске снесли 19 гаражей и торговый павильон. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске продолжается снос незаконных временных сооружений. В Свердловском районе за два месяца демонтировано 20 таких объектов на улицах Алеши Тимошенкова и Монтажников. Это связано, в том числе, и со строительством кольцевой развязки.

Как рассказал руководитель администрации района Алексей Дягилев, владельцам сначала предложили самостоятельно убрать свою собственность. 18 красноярцев так и сделали – вывезли 17 металлических гаражей и 1 торговый павильон с муниципальной земли, которая подпала в зону дорожных работ. А 2 гаража убрали за счет городского бюджета. Если выяснится, что у них есть владельцы, им придется компенсировать затраты – по сносу, перевозке и хранению объекта.

Добавим, что красноярцы могут сообщить в администрацию своего района о незаконных гаражах, павильонах, других временных сооружениях, которые также нарушают проводимую в городе политику благоустройства и облагораживания территорий.