Станислав Тывес выступил спикером конференции РБК «Курс розничного кредитования: тренды и прогнозы-2022»

9 сентября на площадке РБК прошла конференция для лидеров банковской отрасли «Курс розничного кредитования: тренды и прогнозы - 2022», участие в которой в качестве спикера принял заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб, руководитель Розничного бизнеса Станислав Тывес.

Участниками конференции стали топ-менеджеры крупнейших российских банков, представители властии бизнеса, ведущие банковские эксперты.

В ходе конференции спикеры рассказали о приоритетных направлениях для банков в 2022 году, о произошедших и прогнозируемых изменениях в сегментах розничного и ипотечного кредитования, о влиянии автоматизации банковской деятельности и введения цифровых ипотечных платформ на качество реализуемых банками кредитных портфелей.

Станислав Тывес выступил на тематической сессии, посвященной ипотечному кредитованию, рассказав об опыте Банка Уралсиб по развитию данного направления, о внедрении онлайн-сервисов сопровождения ипотечных сделок, позволяющих сделать процесс дистанционного получения ипотечного кредита и покупки жилья максимально быстрым и эффективным как для банка, так и для и его клиентов.

Заместитель Председателя Правления Уралсиба привел примеры того, как цифровизация помогает оптимизировать процесс выдачи ипотеки. С одной стороны она улучшает качество клиентского сервиса и клиентского опыта в банке, а с другой – дает возможность сокращать внутренние расходы, давать более конкурентную цену. Сегодня внедренные банком цифровые сервисы позволяют покупать квартиру в ипотеку дистанционно в любом регионе – с использованием процедуры электронной сделки и электронной регистрации, практически из любой точки мира, где есть интернет. Полностью удаленные сделки на первичном рынке занимают пока менее 10%, однако на горизонте 3 лет эта цифра может быть не менее 50%, уверен спикер.

Станислав Тывес также оценил итоги работы Банка Уралсиб в 2021 года и перспективы развития рынка ипотеки на 2022 год. «С учетом тех темпов, которые сложились в начале года что этот год будет для нас рекордным. Мы ожидаем что мы выдадим более 42 млрд ипотеки в этом году, и портфель превысит уровень в 110 млрд рублей», – отметил эксперт.