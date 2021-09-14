Реставрация красноярского исторического квартала завершена. Фото: пресс-служба города

Реставрация Исторического квартала на улице Горького завершена. Накануне его принимали губернатор края Александр Усс и глава города Сергей Еремин. Работы здесь начались в 2017 году. Специалисты привели в первозданный вид 6 старинных зданий, а сам квартал на Горького занимает 4 тысячи квадратных метров.

Был использован уникальный для города опыт реставрации: здания сначала разобрали полностью, затем перевезли на специальную площадку и там перебрали – то есть заменили сгнившие деревянные детали на новые аналоги. Затем вернули на место и собрали вновь. Выполнили внутреннюю и наружную отделку. Недостающие элементы декора и фурнитуры приобретались по всей России.

Как пояснили в администрации города, в ближайшее время завершится благоустройство прилегающей территории. Здесь можно гулять и отдыхать. А сами здания будут использоваться для общественно-деловых нужд. Каких именно – пока не уточнили. Зато отметили, что реставрация домов на Горького – часть большой работы в рамках подготовки к 400-летию Красноярска.