В Красноярске установят новые дорожные знаки. Фото: пресс-служба администрации города

Из-за того, что улица Чайковского составляет часть правобережной транспортной развязки Октябрьского моста, здесь зачастую бывают заторы. И не только в час пик. Чтобы исправить ситуацию, решено изменить схему движения и установить новые дорожные знаки на подъезде к перекрестку с Красрабом.

Предшествующий этому мониторинг показал, что на этой небольшой улице 60 % автомобилей поворачивает налево, 20% двигаются прямо, 15% поворачивают направо и

5% выполняет разворот. Изменения неодимы, чтобы снизить заторы и увеличить пропускную способность дороги на Чайковского.

Как будет после изменений:

- при движении со стороны Чайковского поворачивать налево будет разрешено с двух полос движения;

- движение прямо и направо – только с крайней правой полосы, для этого придется заранее перестроиться.

Новая организация движения будет действовать с 3 октября текущего года.