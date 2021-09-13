В Красноярске на острове Татышев к 20 мая 2022 года построят детскую площадку

Площадка «Утиный остров». Фото: администрация Красноярска

На острове Татышев к концу мая следующего года построят детскую площадку. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

Новая площадка будет находиться в западной части недалеко от вантового моста. Расположится на площади 9000 квадратных метров. Строительство будет проходить в два этапа.

Площадка «Сенсориум». Фото: администрация Красноярска

Сначала подрядчик проведет земляные работы, обустроит коммуникации, освещение, озеленение территории. К 31 ноября этого года также оборудуют дорожки и основание для площадки. К 20 мая 2020 года по плану будет завершена комплектация локаций нужным оборудованием. Здесь будут и утки-качалки, и интерактивная песочница с кранами и экскаватором, и дорожка для катания на роликах и велосипедах («Кочкодром»).

На площадке итого будет находиться 9 игровых зон для детей от 2 до 12 лет.

Схема городка. Фото: администрация Красноярска

КСТАТИ

К ноябрю 2021 года на острове Татышев завершится строительство 4-х километровой велодорожки в восточной части.