Красноярская полиция объявила вознаграждение за информацию об убийце сотрудницы ресторана «Маяк» под Дивногорском

Убийцу еще не поймали Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская полиция объявила о вознаграждении за значимую информацию об убийце женщины из Дивногорска. Тому, кто поможет установить личность преступника, гарантируется денежное поощрение. Как сообщают в пресс-службе МВД, анонимность гарантируется.

В Следственном комитете рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», что информацию ищут о человеке, который вечером 10 января убил жительницу Дивногорска. Её тело было обнаружено виадука через проезжую часть улицы Гидростроителей, с признаками насильственной смерти в виде ушибленных ран в области лица и перелома верхней челюсти.

Женщина работала в ресторане «Маяк» поселка Слизнево. Следователи установили, что в тот вечер она отправилась домой: доехала на общественном транспорте до города Дивногорска, вышла на остановке «Детский сад» на улице Комсомольская, после чего пешком направилась в сторону своего дома по лесному массиву и виадуку.

Просим очевидцев и свидетелей, а также всех лиц, обладающих какими-либо сведениями об обстоятельствах совершенного преступления и личности преступника позвонить по телефонам 02 и 8 (391) 227–06–45, 8-913-560-01-35.