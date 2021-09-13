Красноярский водитель электросамоката лишится прав после ДТП с припаркованной иномаркой

Фото: ГИБДД

В Красноярске водитель электросамоката устроил ДТП с припаркованным во дворе автомобиля. Как сообщили в ГИБДД, об этом инциденте заявил сам владелец машины. Он вызвал экипаж для оформления аварии.

Прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили у водителя электросамоката признаки алкогольного опьянения. Мужчина вёл себя неадекватно и избегал общения с госавтоинспекторами. 31-летнему водителю самоката было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Однако прибор показал, что спиртных напитков тестируемый не употреблял. Но состояние водителя вызывало подозрение у инспекторов и мужчине предложили проехать в наркологический диспансер для сдачи тестов на установление наркотического опьянения, на что тот ответил отказом.

В отношении водителя самоката составлен административный протокол «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция статьи предусматривает штраф 30 000 рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Электросамокат был помещен на специализированную стоянку.