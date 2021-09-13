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Происшествия13 сентября 2021 10:11

Жителя Красноярска, дважды пойманного за пьяное вождение, отправили в колонию

Помимо реального срока, его еще лишили водительского удостоверения на 2,5 года
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пьяного водителя отправили за решетку. Как сообщает прокуратура, мужчина проведет 9 месяцев в колонии общего режима, а затем еще чуть меньше двух лет без прав.

Оказалось, что в июне 2020 года житель Красноярска был остановлен сотрудниками ДПС за вождение в нетрезвом виде. Мужчину наказали, но, судя по всему, выводов он никаких не сделал. Через год его опять поймали за пьяное вождение. Судья принял во внимание этот факт и назначил наказание в виде реального срока.

На сегодняшний день приговор не уступил в законную силу.

Напомним, что красноярцы, заметившие нетрезвых водителей на дороге могут сообщить об этом сотрудникам ГИБДД по телефону «Синей линии» ГИБДД 8(391) 263-10-19. На место немедленно отправят экипаж для принятия мер.