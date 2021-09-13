В Красноярске количество нарушений масочного режима выросло в два раза

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В Красноярске почти в два раза увеличилось количество нарушений масочного режима. Как сообщают в пресс-службе мэрии, в ходе рейдов составлено 133 протокола за минувшую неделю, по сравнению с неделей ранее – рейды показывают большой рост нарушителей, там «поймали» всего 68 антимасочников.

Корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в администрации, что специалисты проинспектировали 532 объекта, из них 419 объектов торговли, 43 предприятия общественного питания и 70 остановочных пунктов. На 187 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 500 бесед с горожанами.

Проверки масочного режима в Красноярске проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений. Отметим, что соблюдение профилактических мер обязательно во всех общественных местах. Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.