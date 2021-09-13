На красноярской аллее олимпийской славы появилась табличка Юлии Зыковой

Фото: пресс-служба Минспорта

В Красноярске на алее олимпийской славы появились две новые таблички: в честь спортсменки Юлии Зыковой и её наставников, первого тренера Аркадия Рудого и действующего - Александра Черемных. - На Играх в Токио я чувствовала поддержку каждого красноярца, я читала все ваши поздравления. И сегодняшний день не менее волнительный. Я уверена, что мои успехи положат начало дальнейшим успехам в нашем виде спорта, - отметила Юлия Зыкова.

Помимо олимпийской призерки и её тренера в церемонии открытия принял участие глава минспорта края Павел Ростовцев.

- Это первая олимпийская медаль края в этом виде спорта. Вы стали одной из ярких страниц. Спасибо Вам за ту радость, которую вы доставили не только красноярцам, но и большому количеству любителей пулевой стрельбы и спорта в России, - отметил на церемонии министр спорта Павел Ростовцев.

Напомним, что Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменка выступала в дисциплине «пулевая стрельба». Это первая медаль на ОИ за всю историю Красноярского края в данном виде спорта.