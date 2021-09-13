Житель Красноярска смог украсть 59 000 рублей с чужой карты благодаря записке с пин-кодом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска смог украсть деньги с чужой банковской карты благодаря тому, что её владелица оставила в кошельке записку с пин-кодом. Как сообщают в МВД, подозреваемый в хищении 59 000 рублей уже задержан по горячим следам.

Пропажу денег со своих банковских счетов жительница Красноярска обнаружила случайно – увидела в приложении, что на карте не хватает около 60 000 рублей. Оказалось, что она потеряла кошелек, в котором хранила не только карточки, но еще бумажку, где был написан пин-код. Женщина написала заявление в полицию.

Оперативники довольно скоро смогли отыскать мужчину, нашедшего кошелек. Он, увидев записку с паролем, не смог удержаться от соблазна и снял 59 000 рублей. Потратить их не успел – все средства вернули законной владелице.

Сейчас в отношении жителя Красноярска, нашедшего кошелек, расследуется уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.