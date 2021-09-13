С 13 сентября в Красноярске ограничат движение по улице Дудинская

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В Красноярске стало известно об очередном ограничении движения автотранспорта. Как сообщает пресс-служба мэрии, на этот раз временный запрет коснется улицы Дудинская. Там, с 12 часов 13 сентября до 19 часов 13 сентября будет запрещено проезжать автомобилям и прочим транспортным средствам.

Ограничение вводится в связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству участка тепловых сетей. Автолюбителям будут недоступны полосы движения по нечетной стороне в районе зданий № 5а, № 5 стр 5 на участке длиной не более 70 м.

Напомним, что сейчас в Красноярске до 13 сентября ограничено движение на улицах Северо-Енисейской, Железнодорожников и Северной. А до 15 сентября автомобилистам будет недоступна крайняя левая полоса движения протяженностью не более 40 метров на улице Спандаряна.