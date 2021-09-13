Красноярские полицейские помогли выйти из леса заблудившейся женщине с ребенком

Фото: МВД

Двое полицейских из Емельяновского отдела помогли выбраться из леса потерявшейся женщине, которая пошла за грибами вместе с ребенком и собакой. Как сообщают в МВД, красноярка направила благодарность сотрудникам ведомства в главное управление полиции по краю.

ЧП произошло недалеко от поселка Родниковый. Жительница Красноярска гуляла по лесу с маленьким ребенком и своей собакой. Семья собирала грибы, когда стало понятно, что они заблудились. Женщина безуспешно пыталась отыскать собственную машину, но не смогла. Тогда она обратилась за помощью по телефону 112, там её перевели на сухобузимских участковых.

Старший лейтенант полиции Дмитрий Белошапкин и полицейский водитель, старшина Владимир Игнатьев смогли быстро найти и вывести заблудившихся из леса. Женщина выразила благодарность сотрудникам и написала письмо руководству Главного Управления МВД России по краю.