Коронавирус убил еще 21 человека в Красноярском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 353 жителя Красноярского края подхватит коронавирус. Об этом свидетельствует статистика по состоянию на 12 сентября. Это немного меньше тех цифр, которые фиксировались на прошлой неделе.

Всего с начала пандемии ковид поразил 109 683 жителя региона. Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, с медицинского наблюдения за последние сутки снято 3 011 человек. Попали же под наблюдения медиков 2 506 человек.

Число выздоровевших с весны прошлого года составило 96 356 человек (+389 за сутки). Под медицинским наблюдением на дому находится всего 31 340 контактных человек.

Жертвой болезни стал еще 21 человек. Всего же с начала пандемии скончались 5 439 жителей края.