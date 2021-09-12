Музыка, фестиваль фуд-траков и другое: в Красноярске закончился проект «В центре Мира» Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

11 и 12 сентября стали последними днями в этом сезоне для проекта «В центре Мира». Сотни горожан приняли участие в развлечениях на любой вкус.

Открылись выходные в центре города уникальным мультимедийным представлением «Волшебный лес» в сквере Пушкина. Среди подсвеченных деревьев появлялись проекции различных животных и птиц. Даже у взрослых это действо вызвало детский восторг.

Также в финальные дни в центре Красноярска прошел фестиваль фуд-траков. В 20 стильных машинах жители города могли купить себе имбирные пряники, турецкий дёнер, гонконгские вафли и другие вкусности, а также свежесваренный кофе.

Для тех, кто не прочь послушать музыку под открытым небом, выступали саксофонист, пианист и диджей.

Кроме того, горожане приняли участие в разнообразных мастер-классах, сыграли в большой надувной дартс и попробовали свои силы в футболе. Киноманы смогли посетить показ «Конька-Горбунка» под открытым небом

Откроют для автомобилей проспект Мира 12 сентября в 23:00.