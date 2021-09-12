Нокаут в пятом раунде: в Красноярске состоялся бой за пояс WBC Peace. Фото: Пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири

В Красноярске состоялся чемпионский боксерский бой за пояс WBC Peace в полусреднем весе. Во дворце спорта имени Ивана Ярыгина на ринге сошлись Александр Беспутин и Маурисио Пинтор. Тысячи красноярцев стали свидетелями этого яркого события. Особым подарком для сибирских зрителей было выступление легенды мирового бокса Роя Джонса-младшего — он исполнил песню из своего нового музыкального альбома.

— Когда меня пригласили приехать в Красноярск, я сразу же согласился. Я уже был здесь в 2012 году, и город произвёл на меня прекрасное впечатление. Здесь очень любят спорт и бокс в том числе, здесь я чувствую поддержку, — сказал Джонс-младший в преддверии главного поединка вечера и сразу после того, как раскачал зал под свой бит.

Разогрели публику в начале вечера боксеры из России, Украины, Азербайджана и Аргентины. Соглавный бой чемпиона WBA Asia, чемпиона России Эдгарда Москвичева и шестикратного чемпиона Аргентины Дамиана Эзекьеля Бонелли после 8 отведённых раундов единогласным решением судей завершился победой россиянина.

Разогрели публику в начале вечера боксеры из России, Украины, Азербайджана и Аргентины. Фото: Пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири

— Сегодня на ринг вышли талантливые боксёры, но кульминацией события, безусловно, является титульный бой Александра Беспутина и его соперника Маурисио Пинтора. Именно здесь, в Красноярске, Александр Беспутин получил путевку в профессиональный бокс. А сегодня мы ждем красивый, интересный и честный бой, — сказал перед началом поединка губернатор Красноярского края Александр Усс.

Красноярского бойца публика поддержала громкими овациями, и спортсмен сразу же захватил лидерство в этой встрече. На 1-й минуте 47-й секунде 5-го раунда был отсчитан нокаут.

— Я мечтал о том, чтобы отбоксировать в Красноярске, – рассказал Беспутин сразу после своего триумфа. – И сейчас, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, мы собрали максимальное количество зрителей, которое было возможно в этих условиях. Спасибо, друзья, это для вас. Хочу поблагодарить губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса, Алексея Александровича Рубежного, Федерацию бокса России, президента AIBA Умара Назаровича Кремлёва, свою команду. Сибирь и Красноярск – сила! Бокс за сильную Россию.

Для Беспутина с того момента, как он стал профессиональным боксером, это второй поединок в России. Фото: Пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири

Для Беспутина с того момента, как он стал профессиональным боксером, это второй поединок в России. В марте спортсмен выступил успешно в Москве. Журналистам спортсмен рассказал, что специально сделал перерыв и отказался от нескольких предложений, чтобы собраться с силами для выступления на Родине. После этого поединка в активе Александра Беспутина 15 побед, 11 из которых нокаутом, при нуле поражений.

Оператором проведения титульного боя выступила Корпорация развития Енисейской Сибири. Мероприятие прошло при поддержке «Норникеля».