МЧС напомнило дачникам Красноярска о правилах сжигания мусора Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Красноярские дачники спешат законсервировать свои участки на зиму и поскорее избавиться от мусора на них. Большинство предпочитает сжигать все ненужное. Сотрудники МЧС региона по этому случаю опубликовали свод правил, которые необходимо соблюдать во избежание беды.

В ведомстве отметили, что в крае был отменен особый противопожарный режим. Однако это не освобождает от ответственности за несоблюдение простых правил.

Спасатели рекомендуют сжигать мусор в металлических бочках или специальных ямах.

- не разжигайте открытый огонь вблизи домов и построек. В этом случае должна быть соблюдена дистанция не менее 50 метров, от хвойного леса –100 метров, от лиственного – на 30 метров. Площадка, на которой находится костер, должна быть расчищена от сухих веток, порубочных остатков, сухой травы и других горючих материалов, - напомнили в МЧС.

На всякий случай дачникам стоит иметь под рукой средства для тушения огня. Все обязательно должны следить костром и не оставлять его без присмотра.