Синоптики пообещали красноярцам холодную погоду на предстоящей неделе

Синоптики пообещали красноярца холодную погоду на предстоящей неделе Фото: Мария ЛЕНЦ

Предстоящая неделя в Красноярске будет холодный. Синоптики обещают прохладу и дожди.

В понедельник, 13 августа, столбики термометров днем зафиксируются на отметке всего в 13 градусов тепла. Ночью похолодает до +3. Осадков не ожидается, однако солнышка ждать не стоит - небо затянет облаками.

Во вторник днем будет также +13. Ожидается дождь. Ночью будет +3 градуса.

В среду будет еще прохладнее: всего +11 днем и +3 ночью. Возможен дождь.

В четверг, 16 сентября, днем пойдет дождь. Синоптики обещают потепление до +15 градусов. Ночью ожидается дождь и +4.

В последний день рабочей недели будет наиболее тепло: +18 днем и +9 ночью. Облачно и без осадков в светлое время суток и дождь в ночное время.