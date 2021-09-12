Американский боксер Рой Джонс заявил, что готов переехать с семьей в Красноярск Фото: ИВАНОВА Диана

Американский боксер Рой Джонс, прибывший накануне в Красноярск, признался, что не против остаться жить в Сибири. В прошлый раз он посещал столицу региона в 2012 году и тогда отметил высокий уровень мастерства местных спортсменов, за развитием карьеры одного из них он пристально наблюдает все эти годы.

В частном разговоре с губернатором края Александром Уссом легенда мирового бокса сообщил, что чувствует себя сибиряком.

В рамках события звездный боксер, а теперь и музыкант, исполнил на красноярской сцене песню из своего нового альбома. Фото: ИВАНОВА Диана

— Я действительно не против переехать. Если мне обеспечат все условия, я перевезу сюда и свою семью. Мой сын будет продолжать заниматься здесь баскетболом, а я привнесу свои знания и опыт в развитие бокса, — рассказал на встрече с журналистами спортсмен.

Визит Джонса в город на Енисее приурочен к титульному бою за пояс WBC Peace в среднем весе Александра Беспутина и Маурисио Пинтора. В рамках события звездный боксер, а теперь и музыкант, исполнил на красноярской сцене песню из своего нового альбома.

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