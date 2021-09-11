Объем нового урожая зерновых превысил показатели 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заканчивается сбор урожая зерновых культур. Во время прямой линии с жителями региона, его глава Александр Усс рассказал о том, отразился ли поздний посев на качестве зерна, внес ли свою лепту паводок и какая задача теперь в приоритете у аграриев.

— В этом году у нас весна была затяжная, отсеялись наши крестьяне практически «на флажке» — 7-10 июня, это уже агротехнические сроки, за которые переходить нельзя. Уборка началась чуть позже, но идет она нормально. Урожай практически такой, как в прошлом году, даже на 1 центнер больше, — сообщил Александр Усс.

Он подчеркнул, что теперь первостепенная задача — сохранить собранное зерно.

— Если погода нас не подведет, а она не должна подвести, край будет не просто с хлебом, но с хлебом достаточно большим. Урожай сегодня хороший, но важно, как принято говорить, чтобы он был в закромах. Поэтому применительно к селу мы всегда стучим по дереву, — сказал глава региона.