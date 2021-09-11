Красноярские рынки облагородят Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске намерены решить проблему стихийных рынков и облагородить уже существующие. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс во время прямой линии с жителями региона.

— Мне, как жителю Красноярска небезразлично, как выглядят наши рынки. Почему я знаю эту тему конкретно, потому что в 2019 году не без моей инициативы предпринимались достаточно серьезные, почти революционные изменения, чтобы торговлю сделать цивилизованной. Там были сделаны социальные ряды, все приведено в относительный порядок, — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что сейчас в городе есть около 600 торговых мест, и это довольно много.

— Важно, чтобы рынки смотрелись эстетично, и там могли торговать именно те, кто производит свою продукцию сам, а не перекупщики. И кроме этого нужно, чтобы торговые ряды находились близко к жилым кварталам. Есть такие места на Высотной, на Ленина небольшой рынок, на Карла Маркса. Люди привыкли там торговать. Относительно недавно я еще раз поговорил с Сергеем Ереминым о том, чтобы эти обжитые места сделать более цивилизованными и удобными, — сообщил Александр Усс.