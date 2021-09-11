В Красноярском крае за минувшие сутки 358 новых случаев коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба в Красноярском крае на 12.00 часов 11 сентября 2021 года зарегистрировано всего 109 330 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки их количество увеличилось на 358 случаев. Показатели немногим лучше, чем пару недель назад, но до безопасного минимума еще далеко.

По количеству новых случаев лидирует Красноярский край – 67.Наибольшие показатели за сутки в Норильске – 33, Абанском районе – 28, Минусинске – 27, в Канске и Шушенском районе – по 17, Нижнеингашском районе – 16, в Емельяновском районе – 15.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 31 845 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 542 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 124. Проведено тестов на коронавирус всего 3 576 018, из них за последние сутки 8 333.

Добавим, что в эту статистику не входят показатели закрытых городов. Так в Зеленогорске на утро 11 сентября: всего заболевших – 5773, за сутки – плюс 17. Обновленных данных по Железногорску нет.