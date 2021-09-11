В Хакасии на руднике погиб машинист электровоза. Фото: следком

В Хакасии на руднике погиб рабочий. Трагедия произошла 7 сентября на промышленной площадке в городе Абазе. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Шла погрузка добытой руды для отправки ее на переработку. Одна из вагонеток из подвижного состава опрокинулся. Рабочие стали ее поднимать, чтобы установить обратно на рельсы. В результате одного неосторожного движения машинист получил удар конструкцией, травма оказалась несовместима с жизнью. Мужчина скончался там же, на месте происшествия.

Следователям предстоит пошагово установить ход трагических событий и тех, по чьей вине это произошло.