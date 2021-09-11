В Красноярске женщина-водитель наехала на школьницу и скрылась

В Красноярске женщина-водитель наехала на подростка и скрылась. Фото: ГИБДД города

В Красноярске женщина-водитель наехала на пешехода, а после скрылась с места происшествия. Несколько дней нарушительницу разыскивали дорожные полицейские, наконец, личность ее установлена. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в ГИБДД города.

ДТП произошло в минувший понедельник 6 сентября на проспекте Молодежном в микрорайоне Солнечный. 15-летняя девочка шла из дома в школу. Стала переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из автомобилей остановился, чтобы ее пропустить, а второй даже не притормозил, сбив девушку с ног. К счастью, школьница получила незначительные травмы. Вместо того, чтобы помочь девочке и дождаться приезда дорожной полиции и медиков, водитель уехала прочь.

Выяснилось, что нарушительница – 53-летняя местная жительница. За оставление места ДТП ей назначили штраф. А в целом суд лишил ее водительских прав сроком на 1 год. Так что придется до следующего сентября ей самой побыть в статусе пешехода.