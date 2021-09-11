В Красноярске на выходные по разным причинам ограничили движение на нескольких дорогах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на текущие выходные перекрыли несколько участков дорог. На местах поставлены предупреждающие знаки для водителей, но нужно быть внимательными при движении. Так для обеспечения безопасности рабочих при реконструкции тепловой сети ограничено движение на улицах Северо-Енисейской, Железнодорожников и Северной. Срок ограничения – с 23 часов сентября до 6 часов утра 13 сентября.

На улице Спандаряна также проводятся работы на тепловой сети. Там ограничение продлится с 15 часов 10 сентября до 19 часов 15 сентября. Крайняя левая полоса движения протяженностью не более 40 метров недоступна для проезда.

На улице Герцена также работают коммунальщики, меняют сети теплоснабжения. Время ограничения там – с 15 часов 10 сентября до 20 часов 14 сентября.

И информация для тех, кто планирует ехать через остров Отдыха сегодня, 11 сентября. Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоится бой по боксу за звание чемпиона мира по версии WBA. Поэтому с полуночи до 23 часов вечера на участках дороги, прилегающих ко Дворцу спорта будет запрещена парковка автомобилей и ограничен их проезд.