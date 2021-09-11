В Хакасии задержали отца, втянувшего в кражу 10-летнего сына

В Хакасии задержали отца, втянувшего в кражи 10-летнего сына Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии задержали мужчину, который сознательно втягивал своего несовершеннолетнего сына в преступление. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Произошло это в Абакане. В отдел вневедомственной охраны поступил сигнал с тревожной кнопки, установленной в магазине самообслуживания. Сотрудники магазина показали прибывшим росгвардейцам мужчину и рассказали, что с ним был 10-летний мальчик. Отец положил в рюкзак сыну неоплаченный товар и скомандовал ему бежать из магазина на улицу, не попадаясь местным охранникам. Мальчик так и сделал – сбежал и ждал отца на парковке возле их автомобиля.

При просмотре записей с видеокамер обнаружили момент кражи, на основании чего мужчину задержали. А когда стали изучать видео подробнее, оказалось, что эпизода кражи было два. В первый раз мальчик незаметно вышел, выгрузил товар в машину, потом вернулся. Среди похищенного продукты питания и дорогой алкоголь. Общая сумма ущерба составила порядка 4 тысяч рублей.

Ребенка передали матери, которую вызвали на место, а мужчину увезли в полицию.