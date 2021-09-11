Красноярские старообрядцы попросили у губернатора передать им ценные иконы. Фото: пресс-служба правительства края

Старообрядцы хотят вернуть себе старинные иконы, которые хранятся в запасниках Красноярского краевого краеведческого музея. Не все, конечно, лишь несколько. Но насколько такое возможно? На минувшей неделе митрополит Московский и всея Руси Корнилий встретился с губернатором края Александром Уссом и обсудил с ним этот вопрос.

На сегодняшний день коллекция медного старообрядческого литья краеведческого музея насчитывает более 550 меднолитых икон, крестов и складней. С момента их поступления в музей они ни разу не выставлялись. Для этого есть ряд условий. В частности, для обеспечения сохранности коллекции экспонатам необходимы особые условия хранения. Даже если иконы и будут переданы в храмы, они не перестанут быть культурными ценностями на балансе музея.

Как сообщает пресс-служба правительства края, губернатор поручил министерству культуры рассмотреть эту просьбу и провести переговоры с красноярской общиной.